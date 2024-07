Rudiger dà il "benvenuto" a Endrick: che intervento al primo allenamento!

Rudiger e l'intervento duro su Endrick

Sono stati diffusi i video della prima seduta del talento brasiliano con i Blancos durante il ritiro negli Stati Uniti. Ha colpito specialmente l'atteggiamento del difensore tedesco verso Endrick. Nella partitella interna, il brasiliano parte da centrocampo, ne salta uno e poi Rudiger lo atterra con un intervento duro. Il difensore si lamenta, per lui non era fallo. Poi guarda il nuovo compagno a terra, non lo aiuta a rialzarsi e tira avanti.