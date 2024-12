Real Madrid, Ancelotti teme l'Atalanta: "Servirà una strategia"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, valida per la sesta giornata di Champions League, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti si dichiara "un po' preoccupato per dover gestire questa sfida contro una rivale eccellente, l'Atalanta, da preparare a livello strategico". Il tecnico dei Blancos conferma le recenti difficoltà dei suoi : "La partita vale tre punti, ovviamente giocare in Italia da italiano al cento per cento è speciale - dice -. Confido che le cose miglioreranno, è stato un anno meraviglioso e domani è la partita più complicata di questo ultimo ciclo del 2024. Serve aggiungere punti per giocarci la qualificazione con le ultime tre giornate".

Ancelotti, le parole dedicate a Gasperini

Ancelotti elogia Gasperini: "E' un amico fin dai tempi della Juventus, un allenatore eccellente che pratica un gioco spettacolare nonostante ogni anno l'Atalanta cambi qualche giocatore. Lui sa adattarsi, la società dietro sta facendo un grandissimo lavoro anche a livello di strutture per competere in Italia e in Europa". Il tecnico del Real Madrid si trascina due dubbi: "Vinicius sta bene, vediamo nell'ultimo allenamento anche come sta Rodrygo, sono gli unici due dubbi che abbiamo - rimarca-. Abbiamo avuto infortuni. come quello ad esempio di Camavinga, che ci rendono la rotazione più complessa. Valverde dice che non gli piace giocare come ala, ma a me non importa finché ci aiuta a vincere le partite".