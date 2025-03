Rodrygo porta in vantaggio il Real, Caressa impazzisce in tv: "Mamma mia che gol"

Il Real Madrid è passato in vantaggio al quarto minuto con un gran gol di Rodrygo contro l' Atletico Madrid del Cholo Simeone nell'andata degli ottavi di finale di Champions League : il numero undici dei Blancos, lanciato in fascia da Valverde , si è accentrato e con il mancino ha trafitto Oblak con il mancino per l' 1-0 al Bernabeu .

Caressa estasiato dal gol di Rodrygo in Real-Atletico: cosa ha detto in telecronaca

Una rete di pregevole fattura che ha estasiato anche Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, in telecronaca: "Mamma mia che gol! Tanto per cominciare, ma che ha fatto!". Accanto a lui Beppe Bergomi, invece, ha anche sottolineato anche l'errore nella lettura di Galan sul passaggio di Valverde che ha liberato il calciatore brasiliano.

I numeri stagionali di Rodrygo

Forse messo in ombra dall'arrivo di Kylian Mbappé e delle altre stelle della squadra come Vinicius Jr e Bellingham, l'ex Santos non si è scoraggiato e in questa stagione ha già segnato dodici gol e otto assist in trentasette presenze da protagonista.