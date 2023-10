Youth League, la Lazio rimonta il Feyenoord: 2-2. Rivivi la diretta

ROTTERDAM (OLANDA) - Gran rimonta per la Lazio Primavera di Stefano Sanderra che, in casa del Feyenoord per la terza giornata di Youth League, riacciuffa il pari dopo il doppio svantaggio. Termina 2-2 con le reti di Giersthove e Slory per gli olandesi e di Napolitano e Bordon per i biancocelesti.