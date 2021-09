Roma-CSKA Sofia 5-1: tabellino, statistiche e marcatori

ROMA - Netta vittoria per la Roma, che vince la prima gara della fase a gironi della Conference League per 5-1 contro il CSKA Sofia. Vantaggio a sorpresa dei bulgari dopo 10' con Carey, ma prima dell'intervallo rispondono Pellegrini (25') ed El Shaarawy (38'). Al 17' della ripresa Pellegrini sigla la sua personale doppietta prima che la Roma dilaghi con Mancini ed Abraham dopo l'espulsione per doppio giallo di Wildschut al 35'