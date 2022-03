Diretta Vitesse-Roma ore 18.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ARNHEM (OLANDA) - Dopo la vittoria di sabato contro l'Atalanta (1-0 firmato Abraham), la Roma di José Mourinho si rituffa nella Conference League e alle 18.45, al GelreDome, fa visita al Vitesse nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi, qualificatisi come prima forza del Gruppo C, sono reduci da sette risultati utili consecutivi in campionato, pertanto vorranno continuare questa striscia anche nella neonata coppa europea. Gli olandesi del Vitesse, invece, dopo il secondo posto nel Gruppo G alle spalle del Rennes, nel turno intermedio hanno eliminato il Rapid Vienna: dopo il ko per 2-1 all'andata in Austria hanno ribaltato le sorti della qualificazione grazie al 2-0 interno. Quella di stasera sarà una sfida inedita tra le due formazione, mai affrontatesi prima.