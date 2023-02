Lazio-Cluj, probabili formazioni

ROMA - In casa Lazio Sarri ha deciso: in porta Provedel, non Maximiano. Ciro Immobile giocherà uno spezzone, e dovrebbe farlo partendo dal primo minuto: ieri è stato provato nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni, sicuro titolare. Il ballottaggio è tra Pedro e Felipe, con uno dei due che scenderà in campo per Immobile in corso d'opera. La difesa sembra scontata con Lazzari, Casale, Patric e Hysaj che ha vinto la concorrenza di Pellegrini. Qualche possibilità anche per Gila. Sarri deve far rifiatare Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto: play sarà Marcos Antonio con Basic e Vecino (in vantaggio su Milinkovic).