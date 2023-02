Lazio, Tare: "Conference importante. Su Marcos Antonio..."

ROMA - La Lazio inizia la sua avventura in Conference League. Play-off di andata contro il Cluj, un match da vincere per archiviare subito la pratica e giocare il ritorno, in Romania, con serenità. Ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha parlato prima del fischio d'inizio: "Dopo una Europa League deludente, penso che in questa competizione dobbiamo dare il massimo. Anche la formazione di oggi lo dimostra: non l’abbiamo sottovalutata per niente. Stasera cercheremo di fare un risultato importante per essere ottimisti per il futuro”.