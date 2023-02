Lazio, Felipe Anderson: "Vittoria di sacrificio. Sullo schema per Immobile..."

ROMA - Felipe Anderson c'è sempre per aiutare la Lazio. Ala con Immobile in campo, poi attaccante con Ciro richiamato in panchina. Dopo l'1-0 al Cluj, il brasiliano ha commentato il match ai microfoni di Lazio Style Channel: " Oggi ci siamo trovati in difficoltà, il sacrificio di tutti ci ha portato alla vittoria. La fiducia è importante, veniamo da un percorso in cui ognuno di noi sta acquisendo fiducia in se stesso e nei compagn i. Siamo su una strada che ci ha portato solidità, certezze all’interno del gruppo".

Le parole di Felipe Anderson

"A volte i risultati non arrivano, ma non dobbiamo mai pensare sia tutto sbagliato. Sapevamo che prima o poi la vittoria sarebbe arrivata. Sappiamo che ogni gara è difficile, abbiamo avuto tante esperienze in Europa in cui eravamo in vantaggio e poi non siamo riusciti a conquistare la qualificazione. Dobbiamo fare attenzione, prima pensiamo a domenica e poi da lunedì al Cluj. A Salerno ci servirà sacrificio da parte di tutti, Zaccagni fa la differenza, è importante per noi e sta vivendo un momento top. Indubbiamente un giocatore che ci mancherà ma siamo tutti pronti per far bene. Assist per Immobile era preparato? Tutto allenato, è stato bravo, la palla era alta, non l’ho ancora rivisto ma è stato bravo lui”.