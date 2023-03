Az Alkmaar-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

L’AZ ha perso soltanto due dei 34 incontri interni giocati nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee (22V, 10N), ma queste due sconfitte sono arrivate in due delle ultime quattro gare di questo tipo, nei quarti di finale di Europa League 2013/14.

20:35

Lazio, parla Tare

A Sky Sport, il ds Igli Tare ha parlato della sfida all'Az e non solo: "Siamo veramente concentrati, abbiamo parlato molto con la squadra. Questa sera abbiamo solo un risultato, non ci sono discussioni. Per andare avanti dobbiamo vincere e cercare di recuperare quello che abbiamo perso nella gara d’andata". Qui tutte le sue parole.

20:30

Le parole di Gila nel pre partita

"Nella gara di andata siamo stati poco cattivi in campo, stasera dovremo sfruttare le occasioni che avremo perché affrontiamo un avversario contro cui possiamo ottenere il passaggio del turno. Personalmente giocare in una competizione europea è importante perché posso aiutare la squadra. Teniamo molto a questa competizione, quella di oggi è una gara importante. Noi nel corso di tutta la settimana pensiamo sia al match di oggi che al derby, vogliamo passare il turno e fare bene domenica. Adesso però pensiamo solamente a stasera”. Così Mario Gila prima del fischio d'inizio ai microfoni di Lazio Style Channel.

20:15

Dove vedere Az Alkmaar-Lazio in diretta TV

Az Alkmaar-Lazio sarà visibile su Dazn e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Sull'emittente satellitare, invece, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 255).

20:00

I numeri della Lazio in trasferta

La Lazio ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee (4N, 6P), contro la Dinamo Kiev negli ottavi di finale dell’Europa League 2017/18 (2-0); i biancocelesti sono stati eliminati in nove delle ultime 10 partite della fase a eliminazione diretta in cui hanno perso la gara d’andata.

19:45

Pellegrini debutta con la Lazio

È arrivato il momento del debutto di Luca Pellegrini. Il terzino, arrivato nell'ultimo giorno di mercato invernale, fin qui non ha mai totalizzato nemmeno un minuto. Stasera titolare nel match contro l'Az. Marusic a destra, Lazzari in panchina. Hysaj è rimasto a Roma per infortunio.

19:35

Az-Lazio, le formazioni ufficiali

AZ ALKMAAR (4-3-3) - Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. A disp.: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, van Brederode, Lahdo, Vanheusden, Buurmeester, Beukema, de Jong, M. de Wit, Meerdink. All. Jansen.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Lazzari, Casale, Patric, Floriani M., Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Bertini, Pedro, Romero. All. Sarri.

19:30

Lazio, è la tua occasione

Missione di Conference League per la Lazio contro l'Az Alkmaar. Si riparte dal 2-1 a favore degli olandesi dopo il match dell'andata all'Olimpico. A Sarri, per volare ai quarti, serve vincere con almeno due gol di scarto. Con una sola rete si va ai supplementari. Servirà dare il tutto per tutto senza pensare al derby di domenica.

AFAS Stadion - Alkmaar