Fiorentina-West Ham, tensione a Praga: contatti tra tifosi

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Momento di alta tensione, sfociato in uno scontro, fra i tifosi di Fiorentina e West Ham a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Conference League a Praga. La colluttazione tra le due tifoserie è avvenuta in un pub del centro storico, in via Rytirska, a pochi passi da Piazza San Venceslao, con lanci di sedie e oggetti contundenti tra il terrore dei passanti che hanno comunque filmato l'accaduto e scattato foto. Sedici tifosi viola, responsabili dell’episodio secondo la ricostruzione delle autorità ceche, sono stati accerchiati e fermati dagli agenti di polizia intervenuti. Tre tifosi del West Ham sono rimasti feriti: due sono stati medicati sul posto, uno è stato portato in ospedale con un trauma cranico. Nel tafferuglio è stato coinvolto anche un poliziotto che non ha però riportato lesioni.