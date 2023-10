Duemila tifosi del Ferencvaros in centro a Firenze, saranno scortati allo stadio

Sarà esodo ungherese a Firenze, per la partita di Conference League tra la Fiorentina e il Ferencvaros, in programma stasera al Franchi alle ore 21. Tanti tifosi magiari, già ieri sera avevano raggiunto Firenze in treno, molti di loro invece, sono arrivati solo in mattinata dal casello di Firenze Sud dell'Autosole a bordo di pullman.