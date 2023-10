Fiorentina, pari col Ferencvaros all'ultimo respiro: 2-2 al Franchi

FIRENZE - Brivido per la Fiorentina nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League . Al Franchi i viola riacciuffano il Ferencvaros a pochi minuti dalla fine: ungheresi avanti nel primo tempo con Varga, poi nella ripresa il raddoppio di Cisse. La Viola la riapre con Barak , prima del pesantissimo gol di Ikone al 93' che fissa il risultato sul pari. Ferencvaros e Genk guidano il girone a 4 punti, Fiorentina a quota 2. Chiude il Cucaricki a zero punti.

Sblocca Varga

Pronti-via e la Fiorentina costruisce la prima occasione già al 2' con un bello spunto di Bonaventura una conclusione che viene fermata a fatica dalla difesa ungherese. Gli ospiti non stanno a guardare e all'8' si rendono pericolosi: errore in fase di disimpegno di Terracciano, col portiere viola che però si riscatta sul tiro di Marquinhos. Contestualmente è provvidenziale Ranieri ad anticipare Varga a porta quasi spalancata. I viola tornano a ruggire al 10', ancora con Bonaventura che manda alto da ottima posizione. Al 16' ci prova Beltran, fermato però da un attento Cisse, poi 2' più tardi Kayode nega il gol a Marquinhos immolandosi sulla sua conclusione e deviando in angolo. È il prologo al vantaggio del Ferencvaros che arriva al 26': il cross di Romdhane mette Varga a tu per tu con Terracciano, l'ungherese non sbaglia e sigla lo 0-1. La Fiorentina prova a reagire ma non produce chissà quali pericoli per la porta Dibusz, attento su Mandragora e Nico Gonzalez nei minuti di recupero.

Raddoppia Cisse, Barak la riapre poi pareggia Ikone

Nella ripresa ci si aspetta la reazione della Fiorentina, ma invece è il Ferencvaros a raddoppiare: al 49' viene concesso un rigore per fallo di Ranieri su Varga, tolto poi dal Var. Dall'angolo successivo nasce il 2-0 degli ungheresi con lo stacco di Cisse che fredda Terracciano. Poco dopo gli ospiti sfiorano anche il tris, ma la conclusione di Ben Romdhani si stampa sul palo. Tra il 61' e il 63' la Fiorentina spreca due chance: prima con una doppia conclusione di Bonaventura, impreciso, poi con Nico Gonzalez che sceglie la potenza piuttosto che la precisione. Al 66' la Fiorentina riapre la gara: cross dalla sinistra di Parisi , Barak di testa sul primo è letale e realizza il gol del 2-1 e della nuova speranza viola. Al 78' la Fiorentina riacciuffa il pari con Nico Gonzalez, ma la grande festa viene cancellato da VAR per fuorigioco. All'89' ci prova Kouame di testa a centro area, Dibusz blocca. Il Franchi esplode al 93', quando Ikone in area insacca la sponda di Nico Gonzalez per il gol del 2-2. Al 95' Nico Gonzalez sfiora addirittura il gol del 2-3 con un mancino che esce fuori di pochissimo.

Gruppo F

Cukaricki-Genk 0-2

Nell'altra gara del gruppo dei viola il Genk supera senza sforzi il Cucaricki: belgi avanti al 10' con capitan Heynen, poi il raddoppio al 21' con il rigore di Paintsil.

Gruppo A

Olimpija Lubiana-Slovan Bratislava 0-1

Colpo esterno dello Slovan Bratislava grazie al gol su rigore nella ripresa di Cavric dopo che, nel primo tempo, il suo compagno Weiss ne aveva fallito un altro.



Klaksvik-Lille 0-0

Il Lille di Paulo Fonseca non va oltre lo 0-0 in casa del modesto Klaksvik, facendosi scavalcare in classifica dallo Slovan Bratislava.

Gruppo B

Breidablik-Zorya Luhansk 0-1

Lo Zorya Luhansk supera con il minimo sforzo gli islandesi del Breidablik: decide la rete di Gorbach al 35' del primo tempo.



Gent-Maccabi Tel Aviv 2-0

Tutto facile per il Gent contro il Maccabi Tel Aviv: a regalare i tre punti ai belgi la doppietta di Tissoudali, con il secondo gol su rigore.

Gruppo C

Astana-Viktoria Plzen 1-2

Vittoria in rimonta per il Plzen: Astana avanti nella ripresa con il gol di Tomasov, poi è immediato il ribaltone ceco firmato Chory e Kalvach.

Ballkani-D. Zagabria 2-0

Gran vittoria dei kosovari: decidono le reti di, una per tempo, di Krieziu e Hamidi.

Gruppo D

Bodo Glimt-Bruges 0-1

Belgi corsari e ora in testa alla classifica grazie alla vittoria in Norvegia firmata dal gol di Vanaken al 20' del primo tempo.



Besiktas-Lugano 2-3

Clamoroso capitombolo casalingo per i turchi che vanno avanti sul 2-0 con la doppietta di Aboubakar, prima del rosso a Rosier e della rimonta del Lugano con Aliseda, Vladi e l'autogol di Bailly.

Gruppo E

Az Alkmaar-Legia Varsavia 1-0

All'Az basta il gol nella ripresa del solito Pavlidis.



Aston Villa-Zrinjski Mostar 1-0

Molto più dura del previsto la gara degli Hammers che vincono all'ultimo respiro grazie al gol di McGinn.

Gruppo G

Paok S.-Eintracht Francoforte 2-1

Avanti i padroni di casa con Zivkovic al 28', poi la rimonta ospite nella ripresa con Marmoush e il gol di Koulierakis.



Aberdeen-HJK Helsinki 1-1

Radulovic porta avanti l'Helsinki al 59', 20' più tardi gli scozzesi pareggiano con Miovski

Gruppo H

Nordsjaelland-Razgrad 7-1

Nordsjaelland a valanga sul malcapitato Razgrazd: in gol Ingvartsen, Osman, Tverskov, Nygren (doppietta), autorete di Son e Rasmussen Theodor, oltre al momentaneo pari su rigore di Verdon.



Spartak Trnava-Fenerbahce 1-2

Il Fenerbahce ha la meglio sullo Spartak nella ripresa: decide la doppietta King. Di Ofori la rete della bandiera.