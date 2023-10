Conference League, Fiorentina esagerata: 6-0 al Cukaricki

Fiorentina-Cukaricki 6-0: tabellino e statistiche

Doppietta Beltran in 9', poi Ikoné. Espulso Subotic

Pronti-via e, dopo il primo tentativo ospite con Nikcevic, la Fiorentina va subito in vantaggio al 6': verticalizzazione di Ranieri e Beltran, dopo essersi liberato di Vranjen, fredda Belic per il suo primo gol viola che vale l'1-0. La gioia però lascia il posto alla preoccupazione per Kayode che deve alzare bandiera bianca: entra il giovane Comuzzo. La notte magica di Beltran prosegue, visto l'eurogol al volo (su cross al bacio di M. Quarta) con tocco sotto che scavalca Belic, al 9', per il raddoppio viola: doppietta e 2-0. Al 22' uno scatenato Beltran sfiora la tripletta: il suo potente destro si schianta sulla traversa. Il tris è solo rimandato di 6', quando Ikoné si mette in proprio superando un avversario e scaraventando sotto la traversa il pallone del 3-0. Al 37' gli ospiti restano in dieci uomini: espulso Subotic dopo review al Var per un brutto fallo su Beltran. Il primo tempo dominato dai viola, ancora pericolosi con Mandragora e Parisi, si chiude con un agevole 3-0.

Sottil, Quarta e M.Lopez per il 6-0

Nella ripresa subito una buona occasione per il Cukaricki con Cvetkovic che, superato Quarta, arriva in area e calcia: palla di poco a lato. La Viola risponde con un mancino di Barak dal limite su cui Belic fa buona guardia. La Fiorentina, forte dell'ampio vantaggio, palleggia e controlla il gioco, trovando il poker al 65' con una gran punizione del neo entrato Sottil che va a togliere le ragnatele dall'incrocio: 4-0 viola. Passano solo 9' e la Fiorentina cala la manita: Martinez Quarta approfitta del liscio di Ndiaye sul cross di Sottil e sigla il gol del 5-0. L'argentino, un minuto dopo, sfiora anche la doppietta personale. La festa viola prosegue all'84' con il primo sigillo di Maxime Lopez: il suo destro a giro non lascia scampo a Balic, è 6-0.

GRUPPO F

Genk-Ferencvaros 0-0

Termina a reti bianche tra Genk e Ferencvaros, entrambe prime insieme alla Fiorentina.

GRUPPO A

Lille-Slovan Bratislava 2-1

Il Lille rimonta lo svantaggio del primo tempo firmato Cavric grazie alle reti di Yazici e Cabella.

Klaksvik-Olimpia Ljubljana 3-0

Tutto facile per gli islandesi che si sbarazzano del Ljubljana con le reti di Joensen, Klettskard e Andreasen.

GRUPPO B

Gent-Breidablik 5-0

In Belgio non c’è storia: poverissimo firmato Gandelman, Cuypers (doppietta), Tissoudali e Orban. Gli islandesi hanno fallito un rigore nel finale con Gunnlaugsson.



GRUPPO C

Ballkani-Astana 1-2

Colpo esterno dell’Astana firmato Hovhannisyan e Beysebekov, intervallati dal momentaneo pari di Kuc.

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 0-1

Il Plzen sbanca Zagabria con la rete su rigore di Chory.

GRUPPO D

Lugano-Club Brugge 1-3

Balanta, Skov Olsen e Kanaken firmano la vittoria belga. Di Valli il gol svizzero.

Bodo Glimt-Besiktas 3-1

Il Bodo schianta il Besiktas con le reti di Gronbaek, Moumbagna e Saltnes. Per i turchi l’autorete di Moe.

GRUPPO E

Az Alkmaar-Aston Villa 1-4

L’Aston Villa cala il poker con le reti di Bailey, Tielemans, Watkins e McGinn, con il gol della bandiera olandese firmato da Sadiq.

Zrinjski-Legia Varsavia 1-2

Colpo esterno del Legia con l’autogol di Jakovljevic e la rete di Kramer a ribaltare l’iniziale vantaggio di Bilbija.

GRUPPO G

Aberdeen-Paok Salonicco 2-3

Miovski e Polvara, ad inizio ripresa, portano avanti gli scozzesi, poi la rimonta greca Despodov, Vieirinha e dal rigore nel finale di Schwab.

Eintracht Francoforte-Hjk Helsinki 6-0

L’uragano Eintracht si abbatte sull’Hjk con le reti di Ebimbe (doppietta), Koch, Marmoush, Tuta e Skhiri.

GRUPPO H

Fenerbahce-Ludogorets Razgrad 3-1

Il tris turco lo firmano Batsuahy e Zajc (doppietta), con l’autorete di Becao in favore dei bulgari.

Spartak Trnava-Nordsjaelland 0-2

Ospiti avanti con Jensen-Abbew nel primo tempo, poi nella ripresa il raddoppio di Rasmussen.