Sorteggio ottavi Conference League: data, orario, dove vederlo in tv, regole e squadre

ROMA - Dopo le gare di ritorno dei playoff si è definito il calendario degli ottavi di finale della Conference League , ai quali la Fiorentina di Vincenzo Italiano si era già qualificata chiudendo al primo posto il proprio raggruppamento. Attesa ora per il sorteggio in casa dei viola che sognano di arrivare alla finale in programma il 29 maggio all'Aek Arena di Atene .

Conference League, data e orario del sorteggio degli ottavi?

Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League si svolgerà venerdì 23 febbraio presso la sede della Uefa a Nyon (in Svizzera) a partire dalle ore 13. L'andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo.

Sorteggio Conference League: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il sorteggio degli ottavi di Conference League in diretta tv su Sky Sport. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell'Uefa, su SkyGo, Now e Dazn, mentre la diretta testuale sarà disponibile sul nostro sito.

Ottavi Conference League: fasce e criteri del sorteggio

Le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale di Conference League saranno divise in due fasce: le teste di serie (le 8 vincitrici dei gironi) e le non teste di serie (le squadre che hanno superato i playoff). Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa contro le non teste di serie a cui saranno abbinate dal sorteggio (agli ottavi non si possono incontrare squadre della stessa nazione). Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.