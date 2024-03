Sorteggio Conference League: data, orario e come vederlo in tv

Sorteggio Conference League, quando inizia

Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League 2023-2024 inizierà alle ore 14. Dalle urne di Nyon, in Svizzera, saranno delineati i prossimi scontri e il tabellone finale della competizione, con la Fiorentina che scoprirà chi potrebbe incontrare in caso di semifinale e finale.

Sorteggio Conference League, dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League 2023-2024 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200). L'evento sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, NOW e Sky Go.