Fiorentina-Victoria Plzen: data, orario e dove vedere in tv il quarto di finale di Conference League

Fiorentina - Victoria Plzen, quando si gioca?

La sfida tra Fiorentina e Victoria Plzen, valida per i quarti di finale di Conference League, è in programma l’11 aprile, gara d'andata a Praga, con ritorno sette giorni più tardi: il 18 aprile. Le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno).

Fiorentina-Victoria Plzen, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Victoria Plzen, match valido per i quarti di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv su Dazn e sui canali Sky Sport. In streaming sarà possibile seguire il match attraverso l'applicazione di Dazn, o quelle di Sky Go e Now, fruibili su smartphone o tablet e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.