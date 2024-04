Plzen-Fiorentina, diretta ore 18:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

I quarti di finale di Conference League si aprono con la sfida tra Viktoria Plzen e Fiorentina . Per le due squadre sarà il primo atto di un confronto che mette in palio l'accesso in semifinale.

Viktoria Plzen-Fiorentina, l'orario

La sfida Viktoria Plzen-Fiorentina si giocherà alla Doosan Arena con calcio d'inizio alle ore 18:15 e sarà valida come andata dei quarti di finale di Conference League.

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in diretta tv

La partita tra Viktoria Plzen e Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in streaming

La sfida Viktoria Plzen-Fiorentina potrete seguirla non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le applicazioni di Dazn, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili smartphone, pc e tablet.

La probabile formazione di Koubek

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Traore, Sulc; Chory.

A disposizione: Tvrdon, Reznik, Holik, Mosquera, Kilment, Vydra, Baier.

Indisponibili: Souaré, Valenta, Jirka, Sikora, Durosimni. Squalificati: Kopic e Dwe. Diffidati: Kalvach. Allenatore: Koubek.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, M.Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N.Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

A disposizione: Christensen, Faraoni, Kayode, Parisi, Milenkovic, Comuzzo, Mandragora, Maxime Lopez, Bonaventura, Barak, Infantino, Ikoné, Kouame, Nzola.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Mandragora. Allenatore: Italiano.

Viktoria Plzen-Fiorentina, la cronaca

Sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. In casa dei cechi, la squadra di Italiano cercherà di dare vita a una prestazione convincente per mettere in discesa il discorso relativo alla qualificazione. Il match di ritorno si giocherà il prossimo 18 aprile allo stadio Franchi.