Bruges-Fiorentina diretta Conference: segui la semifinale LIVE

Se esiste la partita perfetta, la Fiorentina deve giocarla. In palio c'è la seconda semifinale europea di fila e i viola arrivano in Belgio con un gol di vantaggio sul Bruges , frutto del 3-2 dell’andata firmato Sottil, Belotti e Nzola : al bivio con la storia, Italiano si affida ai big. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta dal pre al post partita.

17:50

Bruges-Fiorentina: dove vederla in tv, streaming e in chiaro

Scopri tutto su Bruges-Fiorentina, semifinale di Conference League: info, orario e canali per seguirla in tempo reale in tv, in streaming e in chiaro QUI

17:45

Bonaventura ko, non va nemmeno in panchina

Bonaventura non recupera e non va nemmeno in panchina: al suo posto a centrocampo c'è Arthur.

17:37

Bruges-Fiorentina, le formazioni ufficiali

BRUGES (3-4-3): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Odoi, Vetlesen; Skoras, Vanaken, Jutgla; Thiago.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame: Belotti.

17:30

Bruges, la probabile formazione

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Odoi, Vetlesen; Skov Olsen, Vanaken, Jutgla; Thiago. A disposizione: Jackers, Spileers, Boyata, Balanta, Nielsen, Seys, Skoras, Tabli, Zinckernagel, Nusa, Bursik. Indisponibili: Meijer. Squalificati: Onyedika. Diffidati: -. Allenatore: Hayen.

17:22

Fiorentina, la probabile formazione

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame: Belotti. A disposizione: Christensen, Dodo, Faraoni, Parisi, Ranieri, Maxime Lopez, Duncan, Bonaventua, Infantino, Barak, Ikoné, Nzola. Indisponibili: Sottil. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Italiano.

Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgio