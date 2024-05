Olympiacos-Fiorentina, finale di Conference: data, ora e dove vederla in tv

Dove si gioca la finale di Conference League: stadio e orario

La finale Olympiacos-Fiorentina si disputerà giovedì 29 maggio alle ore 21 allo stadio "Agia Sophia" di Atene, impianto sportivo che ospita le partite casalinghe dell'AEK. Lo stadio ha una capienza pari a 31.100 posti a sedere.

Dove vedere la finale di Conference League in diretta tv

Olympiacos-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e sul canale 214 di Sky, senza dimenticare dispositivi mobili quali Playstation e XBox.

Dove vedere la finale di Conference League in streaming

Olympiacos-Fiorentina sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.