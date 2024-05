Olympiacos-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Olympiacos-Fiorentina, la cronaca

Obiettivo Conference League per la Fiorentina. Una finale dalla duplice valenza, anzi tripla: la possibilità di vincere un trofeo, un modo per riscattare il ko dello scorso anno, la conquista eventuale dell'Europa League in caso di trionfo. Una partita importantissima, dunque, per i viola, pronti alla rivoluzione. In estate, infatti, andranno via in tanti e cambierà anche l'allenatore. Ma la gara di questa sera sarà vissuta con particolare trasporto e interesse anche dal Torino: in caso di vittoria della Fiorentina, infatti, i granata di Juric si qualificherebbero alla prossima Conference League forti del nono posto conquistato in campionato.