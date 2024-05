Olympiacos-Fiorentina diretta: segui LIVE la finale di Conference League

18:25

Allerta e misure anti-terrorismo

Il servizio antiterrorismo e l'intelligence greca sono in allerta per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Stando a quanto riporta Kathimerini, non ci sono informazioni allarmanti su movimenti di persone sospette, ma viste le minacce dello Stato Islamico di compiere attentati terroristici durante gli eventi sportivi in Europa, l'attenzione è ai massimi. I membri dell'Antiterrorismo saranno presenti oggi non solo all'interno dello stadio dove si svolgerà la partita, ma anche in vari luoghi della capitale dove è noto che si muoveranno i tifosi delle due squadre, come Thiseio e Monastiraki, nel pieno centro della città. La tensione è grande soprattutto per quanto riguarda possibili scontri tra ultras e il rischio di infiltrazioni dei tifosi delle squadre rivali ateniesi dell'Aek e del Panathinaikos: per questo la polizia greca ha ricevuto i capi ultras dell'Aek nella questura di Atene per delle "discussioni amichevoli". Nella capitale si trova da 24 ore anche un gruppo della Digos per aiutare a gestire lo spostamento di 500-600 tifosi della Fiorentina ritenuti a "alto rischio".