Tensione ad Atene: i giocatori della Fiorentina chiedono spiegazioni ai tifosi

Momenti di tensione al termine del primo tempo di Olympiacos-Fiorentina , valida per la finale di Conference League . Ci sono stati dei disordini sugli spalti, con i calciatori viola che si sono avvicinati per sincerarsi della situazione .

Olympiacos-Fiorentina, cosa è successo?

Non appena l'arbitro ha decretato la fine del primo tempo, si sono verificati dei problemi sugli spalti occupati dai tifosi della Fiorentina. Quest'ultimi si sarebbero ribellati perché i sostenitori dell'Olympiacos avrebbero invaso il loro spazio, facendo nascere un po' di tensione. I calciatori viola si sono avvicinati per sincerarsi, anche perché probabilmente non è da escludere che avessero familiari o conoscenti in quella zona dello stadio. Tra i più preoccupati c'era Dodo. Una volta appurata l'assenza di pericolo, la Fiorentina è rientrata regolarmente nello spogliatoio.