Calendario Conference League: quando si gioca, date e dove vedere in tv

Giovedì 12 dicembre (ore 16:30)

FC Astana - Chelsea FC

Giovedì 12 dicembre (ore 18:45)

ACF Fiorentina - LASK

F.C. Copenhagen - Heart of Midlothian FC

FC Dinamo-Minsk - Larne FC

FC Noah - APOEL FC

HJK Helsinki - Molde FK

Istanbul Basaksehir FK - 1. FC Heidenheim 1846

Legia Warszawa - FC Lugano

NK Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge KSV

Giovedì 12 dicembre (ore 21)

FC St. Gallen 1879 - Vitória SC

FK Mladá Boleslav - Jagiellonia Bia?ystok

KAA Gent - FK TSC

Omonoia FC - SK Rapid

Pafos FC - NK Celje

Shamrock Rovers FC - FK Borac

The New Saints FC - Panathinaikos FC

Víkingur Reykjavík - Djurgården

Giovedì 19 dicembre (ore 21)

1. FC Heidenheim 1846 - FC St. Gallen 1879

APOEL FC - FC Astana

Cercle Brugge KSV - Istanbul Basaksehir FK

Chelsea FC - Shamrock Rovers FC

Djurgården - Legia Warszawa

FC Lugano - Pafos FC

FK Borac - Omonoia FC

FK TSC - FC Noah

Heart of Midlothian FC - FC Petrocub

Jagiellonia Bialystok - NK Olimpija Ljubljana

Larne FC - KAA Gent

LASK - Víkingur Reykjavík

Molde FK - FK Mladá Boleslav

NK Celje - The New Saints FC

Panathinaikos FC - FC Dinamo-Minsk

Real Betis Balompié - HJK Helsinki

SK Rapid - F.C. Copenhagen

Vitória SC - ACF Fiorentina

Conference League 2024/25: dove vedere le partite in diretta tv e live streaming

Le partite dell'Europa Conference League per il triennio fino al 2027 sarano trasmesse in diretta tv su Sky e in live streaming su NOW TV. I match di Conference League saranno salutariamente visibili in chiaro su TV8. Dalla stagione 2024/25, DAZN non trasmetterà più la Conference League. Per vedere la Conference League in tv, quindi, è necessario abbonarsi a Sky, che inserisce tutte le partite di Conference nel pacchetto Sky Sport e mette a disposizone l'app Sky Go per vedere i programmi dei pacchetti Sky anche sui dispositivi mobili.