San Gallo-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La seconda giornata della fase campionato di UEFA Conference League mette di fronte gli svizzeri del San Gallo e la Fiorentina di Raffaele Palladino, reduce dal roboante 0-6 di Lecce. Per i viola, l'opportunità di tenere il passo delle migliori e dare continuità al successo con The New Saints, nonostante le pesanti assenze di Gudmundsson e Kean.

San Gallo-Fiorentina, l'orario

San Gallo-Fiorentina andrà in scena oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 18.45 al Kybunpark.

Dove vedere San Gallo-Fiorentina in diretta tv

San Gallo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 202 e 253 di Sky Sport.

Dove vedere San Gallo-Fiorentina in streaming

San Gallo-Fiorentina sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Maassen

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Okoroji, Vallci, Stanic, Vandermersch; Görtler, Quintilla, Witzig; Toma; Geubbels, Mambimbi. All. E. Maassen.

A disposizione: Watkowiak, Zacharie, Cissé, Probst, Abril, Stevanovic, Konietzke, Faber, Akolo, Diaby.

Squalificati -. Indisponibili: Fazliji, Karlen, Milosevic. Diffidati -.

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bove, Richardson; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouame. All. R. Palladino.

A disposizione: De Gea, Martinelli, Moreno, Comuzzo, Gosens, Parisi, Dodo, Cataldi, Adli, Colpani, Caprini.

Squalificati -. Indisponibili: Gudmundsson, Kean, Mandragora, Pongracic. Diffidati -.

San Gallo-Fiorentina, la cronaca

Fiorentina chiamata ad andare oltre le assenze in terra elvetica, dove affronterà il San Gallo di Enrico Maassen. Previste ampie rotazioni, con un occhio al big match con la Roma di Ivan Juric. Lungo stop per Albert Gudmundsson, che dovrebbe tornare a disposizione solo dopo la sosta di novembre, mentre Moise Kean ha viaggiato "pro-forma" con la squadra, ma non andrà nemmeno in panchina. Chance per chi ha giocato meno e per chi deve dimostrare di poter far parte di questo gruppo, impegnato su tre fronti, tra competizioni nazionali e Conference League. Colpani dovrebbe rifiatare in ottica campionato, ma non è escluso che possa avere spazio in corso d'opera, considerando l'ottimo momento di forma.