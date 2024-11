Dove vedere Apoel-Fiorentina in tv? DAZN o Sky e orario

Fiorentina a caccia di conferme in terra cipriota, dove è attesa dalla sfida con i padroni di casa dell' Apoel , attualmente quarti nel campionato nazionale, a -8 dalla capolista Pafos. Ottimo momento, invece, per la squadra di Raffaele Palladino, reduce dalla vittoria di misura di Torino e da sette successi consecutivi, tra campionato e Conference League. A Nicosia , l'opportunità per allungare la striscia positiva e presentarsi al meglio alla sfida con l'Hellas Verona, l'ultima prima della sosta.

Apoel-Fiorentina, l'orario

Apoel-Fiorentina andrà in scena oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 21 al Neo GSP Stadium di Nicosia.

Dove vedere Apoel-Fiorentina in diretta tv

Apoel-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva sul canale 253 di Sky Sport, broadcaster che ha acquisito i diritti televisivi delle tre competizioni europee fino al 2027.

Dove vedere Apoel-Fiorentina in streaming

Apoel-Fiorentina sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e fruibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.