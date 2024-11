Fiorentina, primo stop in Conference League: l'Apoel vince 2-1

Dopo due vittorie di fila arriva la prima sconfitta in Conference League per la Fiorentina , che nella terza giornata della fase campionato è stata sconfitta in trasferta dai ciprioti dell' Apoel Nicosia : 2-1.

Viola sotto di due gol all'intervallo

Allo stadio Neo GSP di Strovolos i padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio di due gol: Donis al 37' ha sbloccato il risultato, prendendo il tempo a Kayode e battendo Terraciano con un colpo sotto; Abagna ha aumentato il gap nel primo minuto di recupero della prima frazione di gioco approfittando di una incomprensione tra Kayode e Biraghi. Ikoné ha accorciato le distanze al 74' al termine di uno scambio nello stretto con Kouamé, che ha preso il posto di Kean lasciato a riposo precauzionale, ma non è bastato per riaprire i giochi. Prima vittoria nella kermesse continentale per l'Apoel.