Palladino: "Pongracic titolare in Conference, Gudmundsson e Richardson verso il rientro"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League tra la sua Fiorentina e il Pafos , Raffaele Palladino ha parlato delle condizioni di Gudmundsson , alle prese con un infortunio al bicipite femorale: " Non sarà convocato, ma sta bene. Da venerdì sarà in pianta stabile con noi e proveremo a recuperarlo per la sfida con l'Inter . Oltre a lui mancherà solo Richardson . Domani partirà dall'inizio Pongracic ".

Fiorentina, Palladino: "L'obiettivo è arrivare tra le prime otto in Conference"

Sull'avversario: "Affronteremo una formazione molto valida, che ha battuto una squadra come l'Apoel che ci ha fatto male. Si difende e sa attaccare: le motivazioni sono tante. Abbiamo perso già punti per strada, il nostro obiettivo invece è di rientrare nelle prime otto e fare un turno in meno a febbraio nel torneo. Le insidie sono dietro l'angolo, lo so che tutti pensano già alla gara con l'Inter ma noi teniamo molto a questa competizione". Poi, sui singoli: "Sapete bene quanto tengo a Ikoné, perché è un ragazzo molto sensibile. E' un ragazzo di cuore, a cui i compagni vogliono bene. Lui ha reagito bene al lutto paterno e domani farà una grande prestazione: è carico a mille. Le prestazioni di Kouamé stanno crescendo, lui sa cosa voglio. Biraghi? E' un grande uomo e un grande professionista perché anche se non ha trovato molto spazio è stato fin qui esemplare e positivo. Sono piacevoltmente colpito dal suo atteggiamento. Ha avuto un fastidio al polpaccio: domani sarà convocato ma partirà dalla panchina".

Cataldi: "Le partite in Europa non so mai facili"

Con Palladino in conferenza, era presente anche Danilo Cataldi: "Le partite in Europa non sono mai facili. Lo abbiamo scoperto nell'ultima gara che abbiamo perso. Quando si va in territorio europeo non si può dare niente per scontato. Non devo insegnare nulla ai ragazzi più giovani. Bove ha giocato partite importanti negli ultimi due anni, lo stesso Adli. La squadra è pronta per la gara di domani. Domani è la nostra principale partita, poi penseremo all'Inter. Se qui provo la stessa felicità che prova alla Lazio? Sì. in questo momento c'è entusiasmo, c'è voglia di stare insieme. Non so dove ci porterà. Parlavo anche prima col mister di questa cosa. Io sento tanto entusiasmo, ma dico "calma". Siamo a novembre, i campionati non si decidono adesso".