Fiorentina-Pafos ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La Fiorentina vuole dimenticare l'ultima sconfitta in Europa contro l'APOEL Nicosia e riprendere il passo delle prime. Due squadre cipriote da affrontare consecutive per la squadra di Palladino: all'Artemio Franci arriva il Pafos .

Fiorentina-Pafos, l'orario

Fiorentina-Pafos andrà in scena oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Pafos in diretta tv

Fiorentina-Pafos sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Dove vedere Fiorentina-Pafos in streaming

Fiorentina-Pafos sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le applicazioni mobili di riferimento sono scaricabili gratuitamente su smartphone e tablet, e fruibili attraverso un semplice login, previo abbonamento.