Conference League, la Fiorentina aspetta il sorteggio del tabellone: c'è il Chelsea da evitare

In Conference League la Fiorentina resta in attesa di conoscere la sua avversaria degli ottavi. La Viola ha quattro possibili sfidanti che il 20 dicembre sono state accoppiate dall’urna di Nyon (Vikingur contro Panathinaikos e Borac contro Lubiana), ma solamente il 21 febbraio, a playoff conclusi, saprà a quale tra le vincitrici dei due spareggi dovrà contendere l’accesso ai quarti. Le gare sono in programma il 6 marzo (fuori casa) e il 13 (al Franchi).