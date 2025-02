Panathinaikos-Fiorentina, quando si gioca, orario e dove vedere in tv andata e ritorno

NYON (SVIZZERA) - Si delinea il cammino della Fiorentina in Conference League , per i viola la competizione riprenderà dagli ottavi di finale contro il Panathinaikos . Un ostacolo comunque alla portata della squadra di Palladino, che dopo i due assalti tentati sotto la guida di Italiano, cercherà finalmente di portare la coppa a Firenze.

Conference League, Come arrivano le due squadre agli ottavi di finale

La Fiorentina si è qualificata direttamente per gli ottavi di finale chiudendo al terzo posto il maxigirone di Conference: i viola con 13 punti si sono piazzati alle spalle del Guimaraes, secondo a quota 14, e del Chelsea, che ha dominato la prima fase della competizione, primo con 18 punti. Il Panathinaikos è invece dovuto passare per le forche caudine degli spareggi e ha eliminato gli islandesi del Vikingur ribaltando l'1-2 del match di andata, grazie alla rete di Tete al 95'.

Panathinaikos-Fiorentina, quando si gioca e come seguirla in tv

Gli ottavi di finale si disputeranno in gare di andata e ritorno, il 6 ed il 13 marzo prossimi, con la Fiorentina che giocherà l'andata in Grecia e il ritorno al Franchi. Sarà possibile seguire le partite dei viola su Sky Sport, oppure installando l'app di Now sulla propria smart tv.