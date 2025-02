Calendario ottavi Conference League: tabellone partite, quando si giocano e dove vedere in tv

NYON (SVIZZERA) - La Conference League si prepara a ripartire con gli ottavi di finale . Dopo la fase a girone unico e i playoff, il sorteggio dall'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti per la fase ad eliminazione diretta. Dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League e di Europa League , ecco tutte le sfide della Conference League, il calendario e come seguirle in diretta.

Conference League, ecco gli ottavi di finale

Lato sinistro del tabellone:

Cercle Bruges-Jagiellonia

Vitoria Guimaraes-Betis

Celje-Lugano

Panathinaikos-Fiorentina

Lato destro del tabellone:

Copenhagen-Chelsea

Legia Varsavia-Molde

Djurgarden-Pafos

Rapid Vienna-Borac

Ottavi di finale di Conference League: quando si giocano andata e ritorno

Gli ottavi di finale di Conference League si disputeranno in gare di andata e ritorno. Le prime sfide d'andata andranno in scena il prossimo 6 marzo, mentre i ritorni sono fissati per il 13 marzo. Gli orari delle partite sono ancora da definire.

Conference League, dove vedere gli ottavi di finale

Gli ottavi di finale di Conference League saranno visibili in diretta tv sui canali Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.