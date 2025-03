Fiorentina-Celje: quando si gioca, orario e dove vedere in tv andata e ritorno

Conference League, ai quarti di finale sarà Fiorentina-Celje. Agli ottavi la Viola ha eliminato il Panathinaikos (sconfitta per 3-2 all'andata, vittoria per 3-1 al ritorno), gli sloveni hanno avuto la meglio nel doppio confronto con gli svizzeri del Lugano (vittoria per 1-0 all'andata, sconfitta per 5-4 al ritorno, qualificati dopo i calci di rigore). L'accoppiamento per contendersi l'accesso in semifinale della terza manifestazione più importante per club a livello continentale è stato così definito.