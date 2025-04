Fiorentina, sfida al Celje davanti a Ceferin. E Commisso ha chiesto una cosa a Palladino

Lo stadio Z’dezele sarà esaurito, come mai era successo da queste parti finora: ci saranno 13.000 spettatori, il massimo consentito per un impianto inaugurato nel 2003 ma lontano anni luce dai moderni stadi che si trovano in Europa. Per il Celje la sfida nei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina è un evento e una festa. Soprattutto in una città dove la massima espressione sportiva è la pallamano e non il calcio. In tribuna è atteso anche il presidente della Uefa, lo sloveno Ceferin, oltre a molti osservatori e dirigenti dell’area balcanica. E in questo ambiente caldo la Viola non deve farsi risucchiare.