NK Celje-Fiorentina: dove vederla in tv, orario e formazioni

NK Celje-Fiorentina, l'orario

NK Celje-Fiorentina andrà in scena oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 21 allo Sradion Z'dezele. all'Aspmyra Stadion.

Dove vedere NK Celje-Fiorentina in diretta tv

La partita tra NK Celje e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

Dove vedere NK Celje-Fiorentina in streaming

NK Celje-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference League anche in diretta testuale sul sito de Il Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.