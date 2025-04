Chelsea show, Legia Varsavia battuto 3-0: Madueke scatenato

Legia Varsavia-Chelsea: tabellino e statistiche

Chelsea show, Madueke-Sancho scatenati

Grande atmosfera a Varsavia, con i tifosi del Legia che provano a caricare la squadra per un'impresa che sembra impossibile. Dopo un buon inizio, il Chelsea prende il controllo del gioco e sfiora più volte il gol, ma il primo tempo si chiude senza reti grazie agli sforzi della difesa e del portiere Tobiasz. Il gol per i Blues arriva finalmente nella ripresa: al 49' Reece James calcia potente da fuori area, Tobiasz para ma non trattiene e sul pallone arriva Tyrique George per un facile tap-in. Per il giovane esterno inglese, classe 2006, è il primo gol con la maglia del Chelsea. Servono poco più di cinque minuti per il raddoppio, con Sancho che trova Madueke, entrato al posto di Palmer, in area in buona posizione. Il centrocampista inglese non sbaglia e fa 2-0. I Blues hanno la chance per il tris al 73' con un calcio di rigore, ma dal dischetto Nkunku sbaglia e il Legia riparte. Il Chelsea però recupera subito il pallone e la coppia Sancho-Madueke è di nuovo vincente: altro assist dell'ex United, doppietta dell'inglese per il 3-0 definitivo. In serata le altre sfide tra Djurgarden e Rapid (la possibile avversaria del Chelsea in semifinale), tra Real Betis e Jagiellonia e infine la Fiorentina che sfiderà il Celje.