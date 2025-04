CELJE (Slovenia) - Raffaele Palladino si gode l'importante successo per 2-1 della Fiorentina in casa del Celje, nell'andata dei quarti di finale della Conference League. La Viola ha qualche rimpianto per il gol segnato dagli sloveni a causa di un'ingenuità di Fagioli, ma tra una settimana si giocherà le carte per qualificarsi alle semifinali davanti al proprio pubblico: "È stata fatta una buona prestazione, ho avuto ottime risposte da parte di tutti, faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo approcciato con lo spirito giusto, avevamo preparato bene questa gara, sapevamo che il Celje ha buone individualità e dei valori. C'è rammarico per aver preso il gol perché sul 2-0 dobbiamo capire il momento della partita, dobbiamo muovere la palla, spostarla da una parte all'altra, avere pazienza, giocare più semplice, a uno-due tocchi, invece anche un po' di inesperienza ci ha portato a fare troppi tocchi. Così in uscita abbiamo perso questa palla che ha portato al calcio di rigore. Peccato, però è tutto aperto evogliamo passare il turno a casa nostra. Le ammonizioni? Non mi sono arrabbiato perché fa parte del calcio anche se quella di Dodo si poteva evitare e avremo tre squalificati, ma sono sicuro che chi giocherà farà una grande prestazione. Zaniolo? Sono contento perché ha retto quasi 90 minuti, ha fatto una buona prestazione, ha lottato con la squadra la squadra, ha fatto un gol che è stato annullato. Mi sono piaciuti anche Folorunsho, che si è adattato in un ruolo non suo, e Moreno".