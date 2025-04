Fiorentina-Celje: dove vederla in tv, orario e formazioni

La Fiorentina all'Artemio Franchi per chiudere la pratica Celje . Dopo il 2-1 dell'andata in casa degli sloveni, la squadra di Palladino dovrà chiudere i discorsi per accedere alla semifinale di Conference League. A differenza della prima sfida, Palladino schiera le prime scelte in attacco, Gudmundsson e Kean , per poi pensare al Real Betis , con ogni probabilità la prossima avversaria europea.

Fiorentina-Celje, l'orario

Fiorentina-Celje andrà in scena oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Celje in diretta tv

La partita tra Fiorentina e Celje sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

Dove vedere Fiorentina-Celje in streaming

Fiorentina-Celje sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference League anche in diretta testuale sul sito de Il Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.