Betis-Fiorentina: dove vederla in tv, orario e formazioni

La Fiorentina è a due partite dalla terza finale consecutiva di Conference League. Dopo aver avuto la meglio sugli sloveni del Celje nei quarti di finale, soffrendo più del previsto, i viola sfideranno gli spagnoli del Betis per staccare il pass per l'atto conclusivo della terza manifestazione continentale per club. La squadra di Pellegrini ha eliminato lo Jagiellonia ai quarti e raggiunge per la prima volta nella sua storia la semifinale di una coppa europea. La finale del torneo è in programma mercoledì 28 maggio, alle 21, all'Estádio Municipal de Breslávia, in Polonia.