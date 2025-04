In attesa dei supplementari di Rapid Vienna-Djurgardens, si delinea una parte del tabellone della Conference League . In semifinale ci sono Fiorentina e Real Betis . Viola che passano, con qualche difficoltà in più del previsto, contro il Celje, mentre il Betis batte lo Jagiellonia. Dopo il 2-0 dell'andata in Polonia, al Benito Villamarin finisce 1-1 Bakambu sblocca la gara con il suo settimo gol in Conference League. Churlinov pareggia ma non basta. Esce anche l'altra squadra polacca rimasta nel torneo, il Legia Varsavia, che conquista una vittoria storica a Londra contro il Chelsea , ma la sconfitta dell'andata è decisiva.

Il Chelsea cade, ma va in semifinale di Conference League. Affronterà il Djurgardens

Pekhart su rigore sblocca la sfida in favore della squadra di Goncalo Feio dopo appena 10 minuti. Al 33' Cucurella segna il gol del pareggio per i Blues di Maresca e dieci minuti dopo trova la doppietta personale, salvo poi vedersi annullare la rete dal Var. Nella ripresa, il Legia Varsavia trova la rete del 2-1 con il gol di Kapuadi. Un successo che comunque rimarrà nella storia del club, ma il 3-0 dell'andata in Polonia risulta decisivo e il Chelsea vola in semifinale di Conference League. Turno dove affronterà il Djurgardens, che batte 4-1 il Rapid Vienna. Rimonta clamorosa dei danesi contro la squadra di Klauss, in dieci dal 7' per l'espulsione di Sangare e in nove da quella di Raux-Yao dal 110'. Si ripartiva dopo l'1-0 dell'andata. Finale di primo tempo infuocato: al 42' danesi in vantaggio con il rigore trasformato da Danielson, quattro minuti dopo il pareggio del Rapid Vienna con l'autogol di Larsson. Al 77', il Djurgardens passa in vantaggio con il gol di Kosugi e manda la sfida ai supplementari. Gulliksen con una doppietta cala il poker e regala al club danese la prima semifinale europea della sua storia.