Betis-Fiorentina, fischia l'inglese Oliver: il bilancio dei precedenti con la Viola

Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare Betis-Fiorentina , semifinale d'andata di Conference League in programma giovedì primo maggio alle 21 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia.

Betis-Fiorentina, la designazione arbitrale completa

Oliver sarà affinacato dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, assistenti di linea, e dal quarto ufficiale di gara Chris Kavanagh. Al Var l'australiano Jarred Gillett e l'inglese Michael Salisbury. Oliver dirigerà per la terza volta in carriera una partita della Fiorentina. Il bilancio finora maturato è di una vittoria della Viola (2 maggio 2024, Fiorentina-Bruges 3-2, semifinale di andata di Conference League) e una sconfitta (17 settembre 2015, Fiorentina-Basilea 1-2, valida per il girone I di Europa League).