Coppa d'Africa 2023, quando si gioca: ecco le date

COSTA D'AVORIO - Poco più di un anno fa (il 6 febbraio 2022), nella finale giocata all'Olembe Stadium di Yaounde in Camerun, il Senegal di Koulibaly e Mané ha battuto 4-2 ai calci di rigore l'Egitto conquistando la Coppa d'Africa per la prima volta nella sua storia. Adesso è tempo di conoscere le date della prossima edizione della Coppa d'Africa.