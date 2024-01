Coppa d'Africa: dove vederla in tv, calendario, programma partite, squadre

Coppa d'Africa, dove vederla in tv

La Coppa d'Africa sarà interamente visibile in chiaro su Sportitalia, visibile sul canale 60 o 560 del digitale terrestre. In alternativa, anche sul canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky. Le partite più importanti saranno seguite in diretta testuale sul nostro sito.

Coppa d'Africa, le squadre e i gironi

Girone A: Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau;

Girone B: Egitto, Ghana, Capo Verde, Mozambico;

Girone C: Senegal, Camerun, Guinea, Gambia;

Girone D: Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola;

Girone E: Tunisia, Mali, Sudafrica, Namibia;

Girone F: Marocco, RD del Congo, Zambia, Tanzania;

Coppa d'Africa, il programma delle partite