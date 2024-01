Coppa d'Africa: tris del Senegal, steccano il Camerun e l'Algeria

YAMOUSSOUKRO (COSTA D'AVORIO) - Esordio da applausi per il Senegal, che hanno battuto 3-0 il Gambia nella gara inaugurale del Gruppo C della Coppa d'Africa ospitata dalla Costa d'Avorio. Trascinati dai 'francesi' Pape Gueye dell'Olympique Marsiglia (in gol dopo 4') e Lamine Camara (Metz), autore di una doppietta nella ripresa, i campioni in carica capitanati dall'ex difensore napoletano Koulibaly hanno archiviato facilmente la pratica Gambia, rimasto in dieci alla fine del primo tempo per l'espulsione di Adams.