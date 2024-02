Roma, N'Dicka non torna: Costa d'Avorio in semifinale di Coppa d'Africa

La Roma dovrà ancora aspettare il ritorno di N'Dicka, che vola in semifinale della Coppa d'Africa. La Costa d'Avorio supera nei quarti il Mali 2-1 ai supplementari, nonostante l'espulsione di Kossounou e la conseguente inferiorità numerica dal 43' del primo tempo. Il Mali sblocca la partita al 71', poi però viene ribaltato con due gol allo scadere: prima il pareggio al 90', poi nei supplementari il 2-1 finale di tacco di Oumar Diakité sull'ultimo pallone della gara (122'), quando i rigori sono a un passo. L'autore del gol rimedia il secondo giallo, venendo espulso, per essersi tolto la maglia e gli ivoriani restano in nove uomini negli ultimi istanti del recupero. Tensione dopo il triplice fischio: ne esce fuori un cartellino rosso anche per Hamari Traoré del Mali, colpevole di aver spinto l'arbitro.