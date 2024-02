Osimhen vola in finale di Coppa d'Africa: la Nigeria batte il Sudafrica

La Nigeria è la prima finalista di Coppa d'Africa . La nazionale di Osimhen e Lookman ha superato il Sudafrica in semifinale dopo la disputa dei calci di rigore. I primi novanta minuti sono terminati col risultato di 1-1 : al vantaggio nigeriano di Troost-Ekong ha risposto Mokoena, entrambi dagli undici metri. Dopo i supplementari, le squadre si sono sfidate ai rigori con gli Eagles che si sono imposti con un complessivo 5-3. La partita di Osimhen è durata 110 minuti, fino al campo deciso da Peseiro con Moffi. Alle ore 21 la seconda semifinale tra la Costa d'Avorio, paese ospitante, e il Congo. Osimhen e compagni aspettano l'esito del match: la finale è in programma domenica 11 febbraio.

Nigeria, il percorso verso la finale di Coppa d'Africa

La Nigeria, dopo il pari all'esordio nella competizione, è cresciuta alla distanza conquistando la finale con una difesa solida: zero gol subiti tra Camerun (ottavi), Angola (quarti) e, ora, il Sudafrica. Vittoria, l'ultima, ottenuta al termine di una gara equilibrata, decisa da un episodio. Novanta minuti in campo per Osimhen che inizialmente non era partito coi compagni per un fastidio addominale.