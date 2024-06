Coppa d'Africa 2025 tra Natale e anno nuovo: caos calendari con Serie A e Champions

E' caos calendario in vista delle prossime stagioni. La Coppa d'Africa, inizialmente in programma nell'estate del 2025 su richiesta dei club, si giocherà in un altro periodo dell'anno, sempre d'inverno, ma per la prima volta tra Natale e il nuovo anno, per la precisione dal 21 dicembre 2024 fino alla finalissima del 18 gennaio 2025. La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato le date per la Coppa d’Africa 2025 che coinvolgerà 24 squadre: il torneo, vinto l'ultima volta dalla Costa d'Avorio di N'Dicka, andrà in scena in Marocco.