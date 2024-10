Camerun, qualificazione alla Coppa d'Africa vicina: Anguissa in campo 90 minuti

Anguissa in campo 90 minuti con il Camerun

Zambo Anguissa non si tocca. Nel Napoli così come in nazionale. Il Camerun riparte anche dalle qualità del mediano azzurro, battendo due volte su due il Kenya e portandosi a quota 10 nella classifica del gruppo J delle qualificazioni alla nuova edizione della Coppa d'Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, in Marocco. Dal 4-1 casalingo, maturato venerdì scorso, al successo di misura di oggi, targato Boris Enow: Kenya ko e Camerun momentaneamente a +5 sullo Zimbabwe, chiamato ad affrontare Namibia. Qualificazione ad un passo per Anguissa e compagni, con sole due partite da giocare.