Argentina senza Dybala in Coppa America: i 26 convocati di Scaloni

Ora è ufficiale: non ci sarà Paulo Dybala nell'Argentina che prenderà parte alla prossima Coppa America . Il fantasista della Roma, protagonista nell'ultimo trionfo della 'Seleccion' in Coppa del Mondo, non figura infatti nella lista dei 26 giocatori convocati dal ct Lionel Scaloni che invece chiamato l'altro giallorosso Leandro Paredes tra i centrocampisti.

Argentina in Coppa America con 5 'taliani', fuori Dybala

La 'Joya' era già fuori dalla lista dei preconvocati, però sperava in un ripensamento di Scaloni che ha invece convocato il 'gioiello' di scuola Inter Valentin Carboni, in campo ieri (14 giugno) nell'amichevole vinta 4-1 contro il Guatemala grazie alle doppiette di Messi e Lautaro Martinez. Oltre a Paredes e Carboni, 19enne che in questa stagione ha giocato nel Monza, gli 'italiani' sono appunto l'interista Lautaro Martinez e i viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez (anche lui, come Lo Celso, assente ai Mondiali in Qatar per infortunio).

Argentina,i convocati di Scaloni per la Coppa America: non c'è Dybala

Questi i convocati dell'Argentina per la Coppa America, in cui esordirà il 20 giugno ad Atlanta contro il Canada...

PORTIERI:

E. Martinez, Armani, Rulli.

DIFENSORI:

Montiel, Molina, Romero, Pezzella, M. Quarta, Otamendi, Li. Martinez, Acuna, Tagliafico.

CENTROCAMPISTI:

Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Fernandez, Lo Celso.

ATTACCANTI:

Di Maria, Carboni, Messi, Garnacho, Gonzalez, Lautaro Martinez, Alvarez.