L’annuncio di Messi sul futuro con l’Argentina: “Questa è la mia ultima…"

Lionel Messi ha debuttato con l' Argentina nella Copa America 2025 , diventando il giocatore con più presenze di sempre nella competizine (35) e superando un record che durava ormai da settant'anni. Per la Pulce, infatti, si tratta della settima Copa America a cui prende parte.

Argentina, l'annuncio di Messi: "Questa sarà la mia ultima..."

Nel debutto contro il Canada, l'Albiceleste ha portato a casa i tre punti grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Dopo la partita, però, Messi ha annunciato la sua decisione per il futuro con la nazioanle ai microfoni di Tyc Sports: "Questa è la mia ultima Copa America. Il Mondiale del 2026? Vedremo, dipende da come andranno le cose: per ora sto ancora molto bene".